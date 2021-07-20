Путін будує собі готель і лікарню? Під Москвою виявили нове "царське" будівництво (відео)

Будівництво на березі Москви-ріки ведеться в умовах секретності, його вартість може становити до 50 мільярдів рублів

У Росії виявили нове будівництво Путіна / колаж "Сьогодні"

БІля резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово (Московська область) виявили секретне будівництво цілого комплексу будівель. Там нібито заплановані "режимні об'єкти", серед яких при цьому льодовий стадіон, лікувальний центр і готель-пансіонат.

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Про це йдеться у розслідуванні "МБХ медіа".

Будівництво на ділянці в 107 тисяч квадратних метрів на березі Москви-ріки в Підмосков'ї ведеться в умовах секретності, його вартість може становити від 20 до 50 мільярдів рублів.

Нове будівництво Путіна / МБХ Медіа

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Як з'ясували журналісти, земля, раніше оформлена у власність Російської Федерації, навесні 2020 року була передана в користування Федеральної служби охорони з категорією "забезпечення безпеки та оборони" або "для федеральних потреб".

Загальна площа об'єктів – 56 тисяч кв. метрів. Територія будівництва обгороджена бетонним парканом висотою 6 метрів, на кожному під'їзді встановлені знаки "в'їзд заборонений".

Майбутній гостьовий комплекс / МБХ Медіа

Зараз, за словами будівельників, будується льодовий майданчик, чотириповерховий готель і лікувально-оздоровчий комплекс.

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Зазначається, що з протилежного від резиденції Володимира Путіна берега Москви-ріки до нових об'єктів можна буде проїхати через двосмуговий міст з тротуаром, який зараз добудовується. У полі поруч піщані насипи, які можуть бути основою для вертолітного майданчика.

Майбутній спорткомплекс з льодовою ареною / МБХ Медіа

Для кого на території поруч з резиденцією Володимира Путіна будують гостьовий комплекс, лікарню та інші будівлі, поки незрозуміло – виданню не вдалося виявити контрактів між підрядниками цих об'єктів і ФСО або Управлінням справами президента, а в Кремлі, зрозуміло, нічого не коментують.

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Нагадаємо, у квітні російські активісти опублікували нове розслідування про "найсекретнішу" дачу президента РФ Володимира Путіна – резиденцію "Довгі Бороди", яка розташована на озері Валдай у Новгородській області і включає церкву, пивний ресторан і СПА-комплекс.