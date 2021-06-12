"Це нетравлення!" Як американський журналіст вивів із себе Путіна (відео)

У російського президента запитали, чи вбивця він – раніше його так назвав президент США Джо Байден

Фото: колаж "Сегодня"

Президент Росії Володимир Путін відповів американському колезі Джо Байдену, який назвав його вбивцею.

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Про це він сказав в інтерв’ю NBS.

"За час свого перебування я звик до нападів з усіх боків і з усіх видів районів під різними приводами та причинами, різного калібру і жорстокості, і ніщо з цього не дивує", – сказав він.

Тоді журналіст Кейр Сіммонс назвав поіменно деяких опонентів Путіна, яких було вбито за останні роки. Російському президенту це не сподобалось – він доволі різко відповів.

"Послухайте, ви знаєте, я не хочу вважати себе грубим, але це виглядає як якесь нетравлення, за винятком того, що це усне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які справді страждали і гинули в різні моменти часу в різні причини від рук різних людей", - сказав він.

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Раніше ми повідомляли, що відносини Росії і США досягли найнижчої точки за останні кілька років.

Нагадаємо, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну пресконференцію після саміту в Женеві.

Також раніше голова МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.