Путін звільнив близько тисячі охоронців і кухарів зі страху бути вбитим — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін змінив близько 1000 особистих співробітників у лютому. Він побоюється, що вони можуть його отруїти.
Про це пише Daily Beast.
Деталі
Видання з посиланням на джерело в російському уряді повідомляє, що серед звільнених — охоронці, кухарі, пральні та секретарі. Тобто всі, хто хоч якось був наближений до президента Російської Федерації.
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Агент DGSE у відставці — спеціаліст з ліквідації, чия увага до деталей отримує високу оцінку від своїх колег-ліквідаторів, сказав, що найефективнішим методом буде отрута.
"Спроба буде зсередини Кремля. Це не зовнішня робота", – зазначив він.
Війна в Україні 21 березня
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