Путін звільнив близько тисячі охоронців і кухарів зі страху бути вбитим — ЗМІ

Серед звільнених — охоронці, кухарі, пральні та секретарі

Військовий злочинець Путін боїться смерті/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін змінив близько 1000 особистих співробітників у лютому. Він побоюється, що вони можуть його отруїти.

Про це пише Daily Beast.

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Деталі

Видання з посиланням на джерело в російському уряді повідомляє, що серед звільнених — охоронці, кухарі, пральні та секретарі. Тобто всі, хто хоч якось був наближений до президента Російської Федерації.

Агент DGSE у відставці — спеціаліст з ліквідації, чия увага до деталей отримує високу оцінку від своїх колег-ліквідаторів, сказав, що найефективнішим методом буде отрута.

"Спроба буде зсередини Кремля. Це не зовнішня робота", – зазначив він.

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