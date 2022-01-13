Путін вже обговорює військові варіанти щодо України – у РФ зробили тривожну заяву

У Росії розчаровані переговорами із США

Президент Росії Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков прокоментував переговори із Заходом про гарантії безпеки. Він заявив, що військові фахівці пропонують Володимиру Путіну варіанти на випадок погіршення ситуації навколо України, але треба дати шанс дипломатії.

"Президентові військові фахівці, як це було офіційно сказано, постійно пропонують варіанти на випадок погіршення ситуації. Це тяжкий сюжет. У громадському просторі він не повинен жодним чином засвічуватися, тому що це саме по собі розгойдування ситуації. Потрібно дати шанс дипломатії", – заявив Рябков в інтерв'ю RTVi.

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Крім того, він додав, що підстав для нового раунду переговорів з НАТО найближчим часом немає і що розмова зайшла в глухий кут: "США та їхні союзники кажуть Росії "ні" за ключовими пунктами пропозицій щодо безпеки".

При цьому Рябков заявив, що РФ вживе "інших заходів та прийомів" стосовно Заходу, якщо США і НАТО не врахують російські вимоги. Що це за заходи, дипломат не уточнив. Але натяк, ймовірно, на загрозу демонстрації сили або, як мінімум, на дружбу з геополітичними ворогами Штатів.

Також він додав, що "в голову владі України можуть спасти найнеймовірніші речі, потрібно покласти цьому край".

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