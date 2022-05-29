Путін вже помер: що з'ясували британські ЗМІ

У поплічників президента РФ є страх

У ЗМІ розповіли, що Володимир Путін, можливо, мертвий. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава британської розвідки вважає, що президент РФ Володимир Путін, можливо, вже мертвий. Топ-чиновники у Кремлі, у разі смерті глави країни-агресора, можуть замовчувати цю інформацію місяцями та використати на публіці двійників лідера Росії. Це може робитися для того, щоб якнайдовше залишатися при владі.

Про це повідомляє Daily Star.

Реклама

Джерело видання розповіло, що нещодавні виступи Путіна у ЗМІ, ймовірно, були попередньо записані. Двійник міг також використовуватись на публічних заходах, таких як Парад Перемоги у Москві 9 травня.

Одне джерело у розвідці сказало:

"Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть зберігатиметься в секреті протягом кількох тижнів, якщо не місяців. Є також ймовірність, що він уже мертвий. Це неможливо дізнатися. Вважається, що Путін використав двійників у минулому, коли йому було погано, і Кремль може це робити зараз", – заявив він.

За словами інсайдера, Путін очолює невелику групу високопосадовців, які повністю йому лояльні. Справжній страх його поплічників полягає в тому, що як тільки буде оголошено про його смерть, може статися переворот у Кремлі, і російські генерали захочуть піти з України.

Реклама

"Смерть Путіна зробить їх безпорадними та вразливими, тому вони кровно зацікавлені в тому, щоб говорити, що Путін живий, хоч може бути й протилежне", – додало джерело.

Колишній ФСБшник злив дані про хворобу Путіна і скільки йому залишилося

Лікарі дали президенту Російської Федерації Володимиру Путіну максимум три роки життя. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mirror з посиланням на джерело у ФСБ.

За словами офіцера російської спецслужби, у 69-річного господаря Кремля "важка форма швидко прогресуючого раку" і йому "залишилося не більше двох-трьох років". За інформацією джерела, Путін втрачає зір, страждає від головного болю та тремору кінцівок.

"Коли він виступає на телебаченні, йому потрібно, щоб на папері величезними літерами було записано все, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці міститься усього пара речень", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Як повідомляє Mirror, інформацію про смертельний діагноз глави кремлівського режиму було передано російським шпигуном колишньому агенту ФСБ Борису Карпічкову, який зараз живе у Великій Британії. У цьому повідомленні також було сказано, що, попри серйозні проблеми із зором, Путін "не хоче носити окуляри, бо це було б ознакою слабкості".

"Раніше він був стриманий з підлеглими, але тепер у нього трапляються напади неконтрольованої люті. Він зовсім збожеволів і майже нікому не довіряє", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: