Путін повертає до Кримінального кодексу сталінські статті

Російським громадянам загрожуватиме до 8 років в'язниці

Володимир Путін вигадав сталінське покарання для росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

За несанкціонований контакт з іноземцями російським громадянам загрожуватиме до 8 років. Так, повертається сталінська стаття КК, де розмова з іноземцем прирівнювалася до шпигунства, а суд міг призначити за такий контакт 10 років таборів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Держдума ухвалила законопроєкт, що посилює і розширює покарання за низкою статей Кримінального кодексу, і запроваджує нову статтю про держзраду за "Конфіденційну співпрацю зі спеціальними службами іноземних держав".

Покарання за запланованою статтею – від 2 до 8 років ув'язнення зі штрафом до мільйона рублів.

Під "конфіденційним співробітництвом" майбутня стаття КК розуміє контакти не тільки зі спецслужбою, а й "міжнародною чи іноземною організацією та його представниками з метою надання їм сприяння у діяльності проти безпеки РФ".

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Формулювання цієї статті не пояснює, як відрізнити ворожу іноземну організацію від дружньої.

Під міжнародною чи іноземною організацією у законопроєкті розуміється організація, що діє на користь спецслужби іноземної держави, а також міжнародна чи іноземна приватна військова чи розвідувальна компанія. Кримінальна відповідальність знімається, якщо контакт був санкціонований компетентними органами, але у законопроєкті немає подробиць, у кого потрібно буде питати дозволу, та в якій формі.

США вирішили відкинути Росію у темні часи середньовіччя

США відмовляються від співпраці з науковою спільнотою Російської Федерації. Зокрема, Америка зупиняє науково-технологічну співпрацю з російськими державними дослідницькими установами та афілійованими з ними особами. Про це говориться у заяві Білого дому.

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"У відповідь на агресію Путіна уряд США вжив активних заходів щодо обмеження двосторонньої науково-технічної співпраці з російським урядом", – сказано у заяві.

Проєкти, започатковані до лютого 2022 року, можуть бути завершені.

Однак це стосується лише урядових організацій США, які фінансуються з державного бюджету чи мають гранти. Неурядові організації можуть вирішувати, чи продовжувати їм співробітництво з РФ.

"Ми продовжуватимемо засуджувати всіх винних у ксенофобії і добиватися того, щоб російські вчені, які вирішили залишити Росію та/або залишитися в США через свої переконання, отримували підтримку, а не піддавалися дискримінації чи стигматизації. Ми закликаємо американську та міжнародну спільноту зробити те саме", — підкреслили в Білому домі.

Тим часом заступник голови комісії Держдуми з питань депутатської етики Микола Бурляєв запропонував навчати російських студентів тверезості. Для цього потрібно ввести у програму "собріологію".

"Через "вікно в Європу", яке в Росії відкрив Петро I, у країні розпочався алкогольно-наркотичний апокаліпсис. Петро відкрив кордони, до нас прийшли іноземці й почали споювати", – заявив депутат.

Раніше ми розповідали, що Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, від SWIFT відключать декілька банків. Також країни ЄС відмовляться від російського імпорту.