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Путін видав кінцеву мету війни в Україні, багато країн у небезпеці – CNN

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11 червня, 10:25
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Заяви російського президента про Петра I загрожують безпеці Європи
Західні ЗМІ критикують заяви Путіна про Петра I.
Західні ЗМІ критикують заяви Путіна про Петра I. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україна має стати завойованою державою, підпорядкованою Кремлю. Крім того, російський лідер, згадуючи про Петра I, натякнув багатьом країнам Європи, що вони в небезпеці. Під загрозою можуть опинитися країни, що виникли після розпаду СРСР.

Про це пише CNN.

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Аналітик видання Натан Ходж визнав, що читання думок президента Росії Володимира Путіна рідко буває простим завданням, але іноді кремлівський лідер спрощує його.

Так було й у четвер, коли Путін зустрівся із групою молодих російських підприємців. Слова Путіна кажуть самі за себе: те, чого він прагне в Україні, – це відновлення Росії як імперської держави.

Багато хто вловив одну з найпровокаційніших реплік Путіна, в якій він порівняв себе з Петром I, царем-модернізатором Росії та засновником Санкт-Петербурга – батьківщиною Путіна.

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"Петро Великий вів Північну війну 21 рік. На перший погляд він воював зі Швецією, забираючи в неї щось... Він нічого не забирав, він повертав. Ось як це було", — сказав Путін.

Президент РФ додав, що байдуже, що європейські країни не визнали захоплення території Петром I силою.

"Коли він заснував нову столицю, жодна з європейських країн не визнала цієї території частиною Росії, всі визнали її частиною Швеції", – сказав Путін.

Посилаючись безпосередньо на власне вторгнення до України, Путін додав: "Очевидно, що на нашу долю також випало повернутися та зміцнитись".

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Володимир Путін. Фото: Reuters

Що означає ця заява Путіна

Натан Ходж пояснює, є дві категорії держави: суверенна та завойована. З імперського погляду Путіна Україна має потрапити в останню категорію.

"Путін давно стверджує, що українці не мають легітимної національної ідентичності і що їхня держава, по суті, є маріонеткою Заходу. Іншими словами, він вважає українців безпартійними та підлеглими", – сказав аналітик.

Він також додав, що згадуючи Петра I, також стає зрозуміло, що цілі Путіна обумовлені певним почуттям історичної долі.

"І путінський проєкт імперської реставрації може – теоретично – поширитися на інші території, які колись належали Російській імперії або Радянському Союзу, що має викликати тривогу у всіх країнах, що виникли після розпаду СРСР", – стверджує Ходж.

Раніше ми писали, що росіяни планували паспортизувати мешканців Київської області документами СРСР.

Також нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що порівняння Путіна себе з Петром I та визнання у захопленні земель знову доводять, що не було жодного "конфлікту", а є лише криваве захоплення України під надуманими приводами та геноцид українського народу.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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