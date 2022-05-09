Путіна ледь не знудило під час промови на 9 травня

Російський президент читав свій текст за папірцем, іноді йому непросто давалися складні слова

Путін мав вигляд хворого на параді / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін виступив на параді на честь 9 травня у Москві. Свою промову він зачитав з папірця. Під час виступу було помітно, що Путін почувається не дуже добре і його мало не знудило.

Про це пише "Сьогодні" .

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"Захист батьківщини завжди був священним — за нього боролися Мінін та Пожарський, учасники Бородінської битви, билися під Москвою, Ленінградом, Києвом, Мінськом. Цими днями військові борються за наших людей на Донбасі. Росія завжди виступала за систему безпеки у Європі. Ми пропонували це НАТО, але вони нас не почули. США принижують своїх сателітів у Європі, але ми інші. Ми не відмовимося від віри та традиційних цінностей. Сьогодні борються ополченці Донбасу та бійці російської армії. Загибель кожного солдата – горе для нас, сім'ям загиблих буде надано підтримку. Слава нашим збройним силам. Ура!" – сказав Путін.

Під час його виступу було видно, що Путін почував себе не дуже добре. Свою промову він читав з папірця. При цьому багато разів плутав відмінки. Іноді йому непросто давалися складні слова.

Якоїсь миті Путін зробив паузу в 10 секунд, щоки у нього затряслися і заграв кадик. Здалося, що його зараз знудить на книжечку з текстом мови. А текст, до речі, був написаний дуже великими літерами.

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Промова Путіна тривала 9 хвилин, включаючи "хвилинку мовчання".

Арестович пророкував швидкий кінець Путіна

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував виступ президента РФ Володимира Путіна з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Арестович вважає, що російському диктатору залишилося недовго. Про це він написав у Telegram.

"Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Пу в його промові: "неприпустимість глобальної війни". Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок. Путін – власник імперії, зустрівся, нарешті, з Путіним, що тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою" , – йдеться у повідомленні.

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