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Путіна ледь не знудило під час промови на 9 травня

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 травня, 18:23
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Російський президент читав свій текст за папірцем, іноді йому непросто давалися складні слова
Путін мав вигляд хворого на параді
Путін мав вигляд хворого на параді / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін виступив на параді на честь 9 травня у Москві. Свою промову він зачитав з папірця. Під час виступу було помітно, що Путін почувається не дуже добре і його мало не знудило.

Про це пише "Сьогодні" .

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"Захист батьківщини завжди був священним — за нього боролися Мінін та Пожарський, учасники Бородінської битви, билися під Москвою, Ленінградом, Києвом, Мінськом. Цими днями військові борються за наших людей на Донбасі. Росія завжди виступала за систему безпеки у Європі. Ми пропонували це НАТО, але вони нас не почули. США принижують своїх сателітів у Європі, але ми інші. Ми не відмовимося від віри та традиційних цінностей. Сьогодні борються ополченці Донбасу та бійці російської армії. Загибель кожного солдата – горе для нас, сім'ям загиблих буде надано підтримку. Слава нашим збройним силам. Ура!" – сказав Путін.

Під час його виступу було видно, що Путін почував себе не дуже добре. Свою промову він читав з папірця. При цьому багато разів плутав відмінки. Іноді йому непросто давалися складні слова.

Якоїсь миті Путін зробив паузу в 10 секунд, щоки у нього затряслися і заграв кадик. Здалося, що його зараз знудить на книжечку з текстом мови. А текст, до речі, був написаний дуже великими літерами.

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Промова Путіна тривала 9 хвилин, включаючи "хвилинку мовчання".

Арестович пророкував швидкий кінець Путіна

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував виступ президента РФ Володимира Путіна з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Арестович вважає, що російському диктатору залишилося недовго. Про це він написав у Telegram.

"Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Пу в його промові: "неприпустимість глобальної війни". Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок. Путін – власник імперії, зустрівся, нарешті, з Путіним, що тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою" , – йдеться у повідомленні.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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