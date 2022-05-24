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Путіна хочуть усунути. Хто обійме посаду президента РФ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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24 травня, 10:33
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Річард Дірлав вважає, що Путін піде з життя 2023 року, але причин ймовірної "смерті" не назвав
Замість Володимира Путіна може прийти Микола Патрушев. Фото: колаж "Сьогодні"
Замість Володимира Путіна може прийти Микола Патрушев. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін скоро піде з поста. Його замінить секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Можливо, главу країни-агресора хочуть відправити до санаторію.

Про це повідомив колишній глава британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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Річард Дірлав припускає, що оточення усуне Путіна і "ймовірно відправить до санаторію, з якого він уже не вийде як лідер РФ".

"Якщо моя теза підтвердиться, і Путін зникне в санаторії, Патрушев стане ймовірною заміною", – сказав колишній розвідник.

Крім того, він вважає, що у 2023 році Путін піде з життя, але причин ймовірної "смерті" не назвав.

Дивно поводився: Тізенгаузен помітив ознаки хвороби Путіна

Будь-яка інформація про хвороби президента РФ Володимира Путіна може бути ініційована російською стороною, щоб ввести в оману. Про це розповів експерт з управління репутацією, політтехнолог Борис Тізенгаузен телеведучій каналу "Україна 24" Віолетті Логуновій в ефірі проєкту FREEDOM.

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"Але те, що Путін не здоровий, мені здається вже видно неозброєним оком. Я нещодавно дивився ювілейний саміт ОДКБ, де Путін усіх посадив представників ОДКБ поруч з собою. Він не виглядав, як вождь, як сильний лідер. Він постійно якось облизував губи, дивився вниз. Було зрозуміло, що йому важко витримувати цю формальну історію, коли всі по черзі читали з папірців свою промову про те, як ОДКБ чудово почуватиметься і як вони всі переможуть", — сказав Тізенгаузен.

Він зазначив, що Путін боїться чимось інфікуватись.

"Путін зустрічається з певними лідерами за 10-метровим столом, а з кимось він потискає руку, наприклад, з Лукашенком або ще хтось. Це говорить про те, що він дійсно боїться, як мінімум, якихось інфекцій, боїться заражень, боїться замаху через певні якісь речовини. На сьогодні отруйні речовини зробили крок далеко вперед. Досить потиснути руку і через деякий час ти з серцевим нападом можеш померти. І Росія, до речі, в цьому плані просунулася досить далеко. І Росія демонструє ось ці всі свої отруйні речовини періодично. Це у них такий демонстративний акт отруєння за кордоном або на власній території. Тобто Путін, прекрасно розуміючи свої розробки, тримається подалі від тих, хто може потенційно вплинути на його здоров'я", — зазначив Тізенгаузен.

На що хворий Путін?

Видання The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що Путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я посадовця не називають.

На опублікованому записі йдеться, що у Путіна рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

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"На той недовгий час, поки Путін буде недієздатний і поки він одужуватиме, давайте припустимо, днів 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву. Я скажу, що це гірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у Путіна виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям. Ми чудово знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово", — йдеться на записі.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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