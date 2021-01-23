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"Путіна любити більше не стануть": в штабі Навального розповіли про масові затримання

23 січня, 04:59

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Правоохоронці вже почали затримувати соратників опозиціонера

По всій Росії 23 січня заплановані масштабні акції протесту, до яких закликав російський опозиціонер Олексій Навальний.

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Правоохоронці вже почали затримувати соратників опозиціонера, а з соцмереж видаляють ролики із закликами вийти на мітинг на підтримку політика.

Координатор штабу Навального в Москві Олег Степанов розповів новинам "Сьогодні", що на вулиці люди виходитимуть до тих пір, поки Навальний не опиниться на свободі.

"Намагалися затримати і мене. Досі намагаються. На жаль, це така усталена практика, що перед будь-яким мітингом незаконні затримання. Людям виписують штрафи і відправляють їх під арешт. Прес-секретар Олексія Навального вже отримав дев'ять діб. Тим не менш, це нічого не змінює. Скільки б не заарештовували співробітників і членів команди Навального, Путіна від цього більше любити не стануть", – сказав Степанов.

Відео: Сьогодні

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Кремль хоче посадити Навального на 13 років.

Також повідомлялося, що Навальний надіслав вісточку з Кремлівського централу: не хоче слухати неправду Путіна.

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Росія протести Олексій Навальний
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