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Путіна знову вакцинували від коронавірусу: що за вакцина – таємниця

14 квітня, 15:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що прийняв другу вакцину від коронавірусу, але не хоче казати, чим саме

Російському президенту Володимиру Путіну, якому три тижні тому ввели першу дозу вакцини від коронавірусу, зробили повторне щеплення від COVID-19. Чим саме його імунізували, все ще невідомо.

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Про це 14 квітня повідомила пресслужба Кремля.

"Прямо зараз, перед тим, як зайти до цієї зали, я теж зробив друге щеплення, і впевнений, що все буде добре. І вам того ж бажаю", – заявив Путін на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства.

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Нагадаємо, що перше щеплення від коронавірусу Путіну зробили 23 березня – у будь-якому разі, так стверджують в Кремлі. Буцім це сталося не публічно, тому що президент РФ "не хотів мавпувати". Пізніше Путін сказав, що у нього не було побічних ефектів.

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При цьому в Кремлі приховують, який саме препарат для цього використовувався, і кажуть тільки, що це була одна з російських вакцин. Також невідомо, наскільки ефективним виявилося щеплення, – за словами самого Путіна, у нього "гарна" імунна відповідь. Підтвердження його слів поки що не було.

На цьому тлі відомий американський комік Джиммі Феллон посміявся на вакцинацією Володимира Путіна, назвавши його "першим росіянином, який вижив після ін'єкції".

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