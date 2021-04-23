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Путіну дали сигнал, що діалог можливий – Резніков про роль відведення військ РФ в Криму

23 квітня, 22:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Виступ президента РФ Володимира Путіна на міжнародній екологічній конференції США оцінили позитивно та йому дали сигнал, що діалог можливий.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, для Путіна важливе визнання.

"Президент США Джо Байден зробив дзвінок і вони домовились про потенційно важливу спільну зустріч десь у нейтральній країні. Після цього відбулася міжнародна екологічна конференція, який організовували США, і там були запрошені лише 40 країн. Наприклад, Польща представляла цілу низку європейських країн", – сказав Резніков.

Також було запрошення виступити президенту Путіну.

"Я думаю, що якщо б не відведення російських військ в Криму, як мінімум, цього виступу могло б і не бути. А цей виступ якраз для нього майданчик показати, що він повертається в загальне світове визнання", – зазначив він.

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