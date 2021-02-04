Путіну вірять все менше: рейтинг президента Росії знову впав

Після опублікованого опозицією фільму про неймовірне багатство російського президента Володимира Путіна довіра громадян до нього впала до 29%.

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Такі дані соціологічного дослідження були опубліковані "Левада-центром".

Даний показник знижується вже понад два роки – з листопада 2017 року, коли суспільна довіра до Путіна сягала 59%. А в лютому минулого року своєму президенту довіряли 35% громадян.

Водночас, згідно з опитуванням, виріс рівень довіри до опозиціонера Олексія Навального – зараз він становить 5%. Отже, він вперше обігнав лідера російських комуністів Геннадія Зюганова (4%).

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При цьому рейтинг несхвалення Путіна залишився на старому рівні – 34%. А схвалюють його дії 64% – за останні кілька років цей показник практично не змінився.

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Крім того, 40% учасників опитування заявили, що країна рухається в неправильному напрямку – з травня 2018 року цей показник зріс на 13%. Ще 49% вважають курс Росії вірним.

Навряд чи підвищать довіру до президента репресії щодо опозиціонера Олексія Навального і учасників протестів, які вийшли висловити своє невдоволення. 2 лютого після винесення вироку політику понад тисяча його прихильників були затримані.

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