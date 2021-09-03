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"Рано чи пізно" – Путін заявив, що хоче відновити відносини з Україною

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
3 вересня, 14:05
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За словами Путіна, відносини між Україною і Росією "ненормальні", "неприродні"
Путін сподівається на відновлення відносин з Україною в недалекому майбутньому. Колаж: "Сьогодні"
Путін сподівається на відновлення відносин з Україною в недалекому майбутньому. Колаж: "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін під час Східного економічного форуму (ВЕФ) заявив, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Путін сподівається на відновлення відносин з Україною в недалекому майбутньому.

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Про це повідомляє РІА Новости.

"Вважаю, що та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо, є абсолютно ненормальною, неприродною. І рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано, і чим раніше, тим краще, ми в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною", – сказав Путін на ВЕФ.

Як в Кремлі прокоментували зустріч Зеленського і Байдена

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що під час переговорів президента США Джозефа Байдена і президента України Володимира Зеленського тема Росії обговорювалася в негативному ключі.

"Російська тематика була високо на порядку денному американсько-українських переговорів. На жаль, переважно зі знаком мінус. Швидше, кажучи по-простому, там йдеться про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може викликати тільки жаль", – сказав Пєсков

Також він зазначив ймовірність введення нових санкцій з боку США.

"Імовірність продовження Вашингтоном санкційної політики присутня завжди. Ми знаємо, що Вашингтон чомусь дуже любить ці рестрикції і застосовує їх часто-густо стосовно найрізноманітніших країн. Не вважаємо таку позицію конструктивною", – додав Пєсков.

Раніше ми також писали:

  • Москва боїться вступу України до НАТО. Пєсков заявив, що в цьому випадку Росія проведе перебалансировку ситуації.

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    Нагадаємо, що в ході візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

  • Також подробиці зустрічі Зеленського і Байдена – що обговорювали і про що домовилися президенти США і України.

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