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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Розправа над безневинними: британські ЗМІ вийшли з обкладинками про звірства військових РФ у Бучі

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 квітня, 08:53
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Британські ЗМІ розгорнули інформаційний фронт та намагаються розповісти правду про військові злочини російських окупантів в Україні
ЗМІ присвятили свої обкладинки ситуації у Бучі
ЗМІ присвятили свої обкладинки ситуації у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Світові та авторитетні видання продовжують демонструвати відкриту підтримку Україні у боротьбі з російським вторгненням.

Фото закатованих та розстріляних російськими окупантами людей із зв'язаними руками, масові поховання сколихнули світову спільноту, а також не залишилися поза увагою ЗМІ.

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Військові злочини РФ у Бучі вже назвали Бучанською різаниною. Провідні британські видання присвятили перші смуги своїх нових випусків ситуації в Україні.

Криваві фотографії з обстрілу Бучі потрапили на обкладинки газет Financial Times, Mirror, The Guardian, Daily Express Metro.

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"Бучанська різанина"

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