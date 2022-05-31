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Розблокувати порти України можна лише військовим шляхом. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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31 травня, 11:31
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
Проблему блокади Росією українських портів можна вирішити лише військовим шляхом. Фото: колаж "Сьогодні"
Проблему блокади Росією українських портів можна вирішити лише військовим шляхом. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють запровадження європейського ембарго на імпорт російської нафти, варіанти розблокування експорту українського зерна та збільшення попиту на безпілотники Bayraktar.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Через блокування Росією портів буде експортовано менше ніж половину врожаю України

Американська газета The Wall Street Journal пише, що розбомблені мости та закриті порти ізолюють і не дозволять Україні експортувати 30 мільйонів тонн зерна, які украй необхідні для світової продовольчої безпеки. Цього року, за оцінками видання, буде експортовано менше половини врожаю України, що загрожує розпалити продовольчу інфляцію та посилити дефіцит.

Країни ЄС досягли угоди про відмову від російської нафти

Видання The Washington Post повідомляє, що країни ЄС нарешті досягли угоди про відмову від російської нафти, що є їхньою значущою спробою вдарити по російській економіці через війну в Україні. Проте тиск на РФ буде пом'якшений у галузі трубопровідної нафти задля поступки для тих країн, які не мають виходу до моря, зокрема Угорщини. Нафтового ембарго вимагають українські компанії ДТЕК, Укренерго та Нафтогаз за допомогою проекту #StopBloodyEnergy.

Через санкції на експорт нафти Путін втрачатиме в $22 мільярди на рік

Інформагентство Bloomberg пише, що нові санкції ЄС стосуватимуться щонайменше 2/3 російського нафтового експорту. За підрахунками видання, це коштуватиме Путіну до 22 мільярдів доларів на рік. Це пов'язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою до Азії, де вона вже переходить із рук в руки за ціною приблизно на 34 долари за барель дешевшою, ніж ціна на ф'ючерси Brent та зупинкою північної гілки нафтопроводу "Дружба".

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Через війну в Україні різко збільшився попит на безпілотники Bayraktar

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що війна в Україні призвела до різкого збільшення замовлень на турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 . Ці машини допомогли підірвати вагому військову перевагу Росії. Безпілотник Bayraktar привернув увагу Путіна, і міністерство оборони РФ згадувало про нього публічно не менше 45 разів від початку війни 24 лютого.

Розблокувати порти України можна лише військовим шляхом

Німецький журнал Der Spiegel пише, що проблему блокади Росією українських портів, що загрожує глобальній продовольчій безпеці, можна вирішити лише військовим шляхом. Переговори не здаються багатообіцяючими, лише військове рішення може виправити ситуацію, зазначає видання.

Що відбувається із експортом?

В Україні, за даними Єврокомісії, застрягли близько 20 млн тонн зерна, які ми не можемо експортувати через блокування морських портів.

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До 24 числа морським шляхом здійснювалося 85-90% постачання зернових, руди та інших великогабаритних вантажів.

Це призводить не лише до економічних проблем в Україні, а й до глобальних проблем із продовольчою безпекою та масштабного голоду у деяких регіонах.

Крадіжка українського зерна

Крім створення перешкод для експорту, окупанти ще й крадуть українське зерно у захоплених містах та намагаються продати його за кордон.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав увесь світ не співпрацювати з агресором, відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій та не купувати крадене.

"Сьогодні" раніше писав, що відбувається з цінами на зерно у світі, і розповідали, як деякі країни можуть допомогти з розблокування українських портів.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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