Репер Моргенштерн зібрався "посунути" Володимира Путіна: "Буду президентом"

Morgenshtern вважає, що вже знаходиться "на рівні, коли зможе зупинити гівн*цо" в Росії

Російський репер Morgenshtern (на фото праворуч) заявив про президентські амбіції. Колаж: "Сьогодні"

Відомий російський репер Morgenshtern, справжнє ім'я якого Алішер Валєєв, заявив про президентські амбіції. Музикант переконаний, що він в силі змінити на краще життя в Росії. За словами репера, він не уявляє свого життя в іншій країні, хоча встиг побувати багато де.

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Про це Morgenshtern повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Я обожнюю нашу країну. П... здец. Я ось ніде.. Я поїздив багато де – у мене мама живе в Європі. Ні, я не б не зміг. Я хочу жити тут", – сказав репер.

А на питання про те, чи є краща країна, ніж Росія, репер спочатку назвав Україну, а потім уточнив, що вона така ж, як і Росія. Тоді Morgenshtern з великою впевненістю заявив, що стане президентом вже через 10-15 років.

"Може, Україна. Ні, вона не краща, вона така ж. Ніде, крім Росії, я не хочу жити. Я обожнюю цю країну. Але якщо раптом, бл...дь, щось почнеться, гівн*цо якесь то поллється, – я спочатку спробую це гівн*цо зупинити. Тому що вже перебуваю на рівні, коли зможу. я .. ну бл...дь, камон: відчуваєте, що я президентом буду через років 10-15. це інсайд був. Спойлер: так і буде", – відповів Моргенштерн.

Гордон випустить інтерв'ю з Моргенштерном

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон анонсував інтерв'ю зі скандальним реп-виконавцем Моргенштерном.

"Ну що, поїхали? Сьогодні о 18:00 за Києвом на ютуб-каналі "У гостях у Гордона" в день весілля з чудовою дівчиною Ділар і жахливим Моргенштерном. Зустрілися ми в Стамбулі, куди Алішер спеціально прилетів на своєму літаку з численними родичами і охороною. Такого інтерв'ю у мене ще не було", – написав у себе в інстаграме Гордон.

Біографія артиста

Алішер Тагірович Моргенштерн народився 17 лютого 1998 року в Уфі. За національністю він "наполовину росіянин, наполовину башкир".

Репом він почав захоплюватися в шкільні роки, а коли йому виповнилося 16 років, він працював на автомийці, мив вікна, роздавав рекламні листівки на вулиці і спробував себе в ролі кур'єра.

Найперший кліп під назвою "Вище хмар" він зняв у 2010 році.

Навчався в педагогічному університеті, проте був виключений, після того як на практиці в школі запропонував учениці зайнятися сексом в туалеті і записав це на відео.

Першу популярність здобув завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проєкту "ІзіРеп" на YouTube.

Раніше ми повідомляли, що Алішер Моргенштерн і Ділар Зінатулліна офіційно узаконили свої стосунки. Пара розписалася.

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Також нагадаємо, що в рунеті з'явилися сайти, де можна купити "моргентокени" і "моргенкоіни" нібито від відомого російського репера.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: