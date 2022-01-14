РФ готується до захисту з моря: що відбувається у Криму

В окупованому Криму Росія проводить військові навчання. Про це повідомляє пресс-служба Міноборони РФ.
"Дивізіони мобільних берегових протикорабельних ракетних комплексів (БПКРК) "Бал" і "Бастіон" ракетно-артилерійського з'єднання Новоросійської військово-морської бази (НВМБ) Чорноморського флоту (ЧФ) здійснили механізований марш на полігон Опук у Криму", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у військових навчаннях задіяно близько 50 одиниць військової та спеціальної техніки.
Відповідно до плану бойової підготовки, бойові розрахунки БПКРК у польових умовах проведуть комплексне вчення з оперативного завдання ракетних ударів методом електронних пусків з імітаторів надводних цілей, уточнюється в прес-релізі.
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"Під час заходу бойові розрахунки підвищать навички приведення комплексів до бою та виконання нормативу щодо зміни стартових позицій із повторним завданням ракетних ударів із нового позиційного району", – сказано в повідомленні.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні із Україною. У зв'язку із чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".
Де базуються російські війська біля кордонів із Україною
12 січня була оприлюднена інтерактивна карта, на якій вказані всі дані про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року.
Військові навчання РФ
- Напередодні Росія оголосила про початок навчань із бойовою стрільбою та танками недалеко від українського кордону. У навчаннях беруть участь 10 тисяч військовослужбовців.
- 11 січня видання The New York Times повідомило, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами.
- 9 січня Росія провела нові навчання в окупованому Криму . Російські військові відпрацювали навички знищення ворожих безпілотників.
- У грудні 2021 року військовий флот Росії перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря . Там РФ проводила стрілянини поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.
- У вересні 2021 року в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання . Тоді близько 20 кораблів та суден забезпечення РФ провели ракетні та артилерійські стрілянини.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.