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РФ готується до захисту з моря: що відбувається у Криму

Наталія Магдик Наталія Магдик
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14 січня, 11:55
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Головною метою навчання є відпрацювання дій військових з оборони узбережжя від атак умовного супротивника
РФ проводить військові навчання за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон"
РФ проводить військові навчання за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон" / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Криму Росія проводить військові навчання. Про це повідомляє пресс-служба Міноборони РФ.

"Дивізіони мобільних берегових протикорабельних ракетних комплексів (БПКРК) "Бал" і "Бастіон" ракетно-артилерійського з'єднання Новоросійської військово-морської бази (НВМБ) Чорноморського флоту (ЧФ) здійснили механізований марш на полігон Опук у Криму", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у військових навчаннях задіяно близько 50 одиниць військової та спеціальної техніки.

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Відповідно до плану бойової підготовки, бойові розрахунки БПКРК у польових умовах проведуть комплексне вчення з оперативного завдання ракетних ударів методом електронних пусків з імітаторів надводних цілей, уточнюється в прес-релізі.

"Під час заходу бойові розрахунки підвищать навички приведення комплексів до бою та виконання нормативу щодо зміни стартових позицій із повторним завданням ракетних ударів із нового позиційного району", – сказано в повідомленні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні із Україною. У зв'язку із чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

Де базуються російські війська біля кордонів із Україною

12 січня була оприлюднена інтерактивна карта, на якій вказані всі дані про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року.

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Військові навчання РФ

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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