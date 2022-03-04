Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

РФ виключили з Ради держав Балтійського моря, Білорусь — відсторонили

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 06:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія отримує по заслугах за розгорнуту війну проти України
Через Путіна РФ тепер ніде не потрібна, а Лукашенко веде Білорусь по слідам російського президента/Фото: колаж: "Сьогодні"
Через Путіна РФ тепер ніде не потрібна, а Лукашенко веде Білорусь по слідам російського президента/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російську Федерацію виключили з Ради держав Балтійського моря. Білорусь — відсторонили.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, яка з липня 2021 року головує у Раді.

Реклама

Росія

"Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в межах CBSS. Росія є одним зі співзасновників Ради й досі відігравала активну роль", — зазначила голова МЗС Норвегії Аннікен Хуйтфельдт.

Призупинення участі Російської Федерації залишатиметься чинним доти, "допоки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права".

Білорусь

Білорусь, яка має статус спостерігача у CBSS, відсторонили від участі в діяльності організації. Це пов'язано з тим, що країна допомагає Росії вести агресію проти України.

Які країни входять до CBSS?

До CBSS входять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та ЄС. Україна має статус спостерігача.

Реклама

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, вводять санкції проти ряду авіабудівних підприємств РФ, у тому числі Іркутського авіазаводу і заводу "Авіастар".

Реклама

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Світ"
Наші автори
Ірина Ковальчук Російські окупанти бомбять харківських біженців Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Сергій Мартинець Росії нас не перемогти! Українці впевнені у перемозі над окупантами– опитування Сергій Мартинець · Випускаючий Влада Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Творча команда
Гаряча точка: Казахстан
Більше новин
Всі новини
Влада
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Північноатлантичний дайджест
Більше про НАТО
Всі новини
Україна
Показати ще
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Загроза війни з Росією
Докладніше
Всі новини
Гроші
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

1 /2
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти