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РФ відкрито погрожує Швеції та Фінляндії за вступ до НАТО

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 травня, 22:52
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Російські війська можуть атакувати країни
У Росії заявили, що "готові протистояти загрозі"/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Росії заявили, що "готові протистояти загрозі"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія погрожує новою війною. На цей раз Швеції та Фінляндії, якщо вони вступлять до НАТО.

Про це заявив перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський, пишуть пропагандисти "Лента.ру".

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"Щойно Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для російських військових", — пригрозив він.

За словами Полянського, Росія "готова протистояти загрозі".

"Їм (Фінляндії та Швеції, — ред.) вирішувати (чи вступати до НАТО, — ред.). Але, звичайно, ми змушені будемо зробити певні військові кроки", — підсумував він.

Росії вигідно говорити, що вони воюють з НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії вигідно говорити, що вона воює з країнами НАТО чи США. Українські захисники дають відсіч російській армії, тому у РФ хочуть інформаційно показати свою міць "для внутрішнього споживача".

"Ви знаєте, дуже вигідно сьогодні Росії говорити, що Росія воює з країнами НАТО або зі Сполученими Штатами Америки, тому що ми даємо відсіч армії Російської Федерації. Вони це роблять для внутрішнього свого споживача. Інформаційно вони це роблять, щоб показати, що Росія дуже міцна і вона воює з усім Заходом. Саме для цього, щоб знову ж таки бити по тому, що Україна не є суб‘єктом", – сказав Зеленський журналісту грецького суспільного мовника ΕΡΤ.

Він додав, що Україна точно не воює і не воювала з російським народом.

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"Ми воювали за Україну. Проти Росії і проти російської армії. І на нашій території", – зазначив Зеленський.

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