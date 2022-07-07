РФ вигадала спосіб провести мобілізацію, не оголошуючи її – британська розвідка

РФ намагається розконсервувати мобілізаційні кошти в економіці без оголошення мобілізації

Британська розвідка розкрила план Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво Кремля має намір підтримати повномасштабну війну проти України економічними заходами без формального оголошення загальної мобілізації. Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

"5 липня у нелегітимній Держдумі пройшов перше читання закон про "спеціальні економічні заходи", який, ймовірно, буде вжито і дасть повноваження Кремлю контролювати трудові відносини, відновлювати мобілізаційні кошти та вивільняти активи з державних резервів", – йдеться у повідомленні.

На думку розвідки Британії, закон є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну без формального оголошення загальної мобілізації, яка залишається політично чутливим кроком.

"Закон також дозволяє Росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні, та її невдачі в придушенні української армії, над якою була чисельна перевага в людях та озброєннях", – йдеться у звіті розвідки.

Мобілізація в РФ

Росія витратила більшу частину свого військового потенціалу у війні з Україною. Тому ймовірно, що Кремль може оголосити загальну мобілізацію.

Президент РФ Володимир Путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації. Точніше, мобілізації технічної: маються на увазі заводи, підприємства, але можлива і людська мобілізація.