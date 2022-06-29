РФ визнала свою вразливість перед тяжкою технікою Заходу

Так звана "ЛНР" показала уламки ракети, яка нібито поцілила по російській військовій частині

У РФ заявили, що їх обстріляли з американської зброї. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти показали уламки ракети, які нібито знайдено на місці удару по військовій частині на окупованій частині Луганської області.За словами загарбників, зафіксовано фрагменти ракети, випущеної з високомобільної артилерійської ракетної системи M142 HIMARS.

Про це пише "Радіо Свобода".

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Подробиці

Так звана "ЛНР" опублікувала фотографії уламків ракети, яка вранці 28 червня нібито потрапила по військовій частині у тимчасово окупованому місті Перевальську.

"Влада ЛНР" стверджує, що на знімках зафіксовано фрагменти ракети, випущеної з високомобільної артилерійської ракетної системи M142 HIMARS.

За словами джерела, незалежні експерти вважають, що на опублікованих знімках дійсно зображені фрагменти ракети M31A1 з унітарною осколково-фугасною бойовою частиною, що використовується в установках HIMARS.

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Також зазначається, що на фотографіях можна помітити напис "Made in USA", а також логотип компанії AeroAntenna Technology, компоненти якого, зважаючи на все, відповідають за точне наведення на ціль по координатах з GPS.

Крім того, на одному з фрагментів є номер W31P4Q, який згадується у відкритих джерелах у зв’язку з контрактом на розробку компанією Lockheed Martin ракетної артилерійської системи M270 MRLS (вона використовує аналогічні боєприпаси, що і HIMARS).

Внаслідок удару по Перевальську було уражено військову частину, розташовану навпроти місцевого ремонтно-механічного заводу.

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Місце вибуху у Перевальську

Уламки ракети

ЗСУ не залишили каменя на камені від бази загарбників у глибокому тилу

У Луганській області пролунали вибухи у місці розташування особового складу російських окупаційних військ. Це сталося в окупованому Перевальську зранку 28 червня. Велика кількість окупантів отримали поранення.

Відомо, що дим здіймався не над складом з боєприпасами, а в місці де перебували самі окупанти. Інформацію про вибухи на базі російських загарбників підтверджують місцеві пабліки.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що на місці події було багато машин швидкої допомоги.

Тимчасово окуповане місто Перевальськ у Алчевському районі Луганської області розташоване за 60 км від сьогоднішньої лінії фронту.

У російських пабліках звинувачують в атаці на російську базу американські HIMARS та "іноземних найманців".

Водночас, у так званій "народній міліції" самопроголошеної "ЛНР" уже обіцяють помститися та "знищити комплект найближчим часом".

У коментарях зовсім не дивуються, що ЗСУ "накрили" базу окупантів:

"Стріляємо по "мирних людях", а в результаті вибухають склади з бк… як так виходить".

Також росіяни вже зовсім не вірять обіцянкам окупантів та сепаратистів. Радять спочатку "зробити діло", а потім писати про потенційне знищення HIMARS.

"Знищені будуть, тільки тоді, коли це "буде" настане", - пишуть в соцмережах.

В останні тижні ЗСУ успішно нищать великі тилові об'єкти ЗС РФ як на Південному, так і на Східному фронтах. Серед іншого знищено великий склад ЗС РФ у Хрустальному (колишній Красний Луч) та штаб "армійського корпусу ДНР" у Донецьку. Це сильно підірвало наступальний потенціал окупантів.

Раніше ми повідомляли, що українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку, повідомило ОК "Південь".

26 червня стало відомо, що під удар потрапив об'єкт ЗС РФ у окупованому місті Сніжне.

Крім того, сайт "Сьогодні" повідомляв, що Україна отримає додаткові чотири мобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. Ймовірно, вони надійдуть до нашої країни до кінця червня.