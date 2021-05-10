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Жителі ОРДЛО з російськими паспортами голосуватимуть на виборах до Держдуми

10 травня, 22:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Росія не дарма вже кілька років роздає своє громадянство на окупованих територіях України, мабуть "Єдиній Росії" не вистачає виборців

У Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року до Державної думи РФ.

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Про це сказав секретар генради партії влади "Єдина Росія" Андрій Турчак, передає ТАСС.

"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин Росії, незалежно від території, місця, де він проживає, був би уражений в політправах... Ці 500 тис. людей на Донбасі, які прийняли російське громадянство, вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", – заявив він.

Президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званий "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українським громадянам з окупованих територій.

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Нагадаємо, за даними російського МВС, за останні два роки російські паспорти роздали понад пів мільйону жителів окупованих Донецької і Луганської областей.

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Ми також повідомляли, що в Євросоюзі побоюються, що в майбутньому Москва може використовувати паспортизацію для нової агресіїпроти України.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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