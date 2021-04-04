РФ запустила фейк про загиблу через обстріл ЗСУ дитину. Що сталося насправді

Пабліки "ДНР" публікували фото хлопчика, який загинув у 2014 році

Російські ЗМІ 3 квітня масово поширили черговий фейк "про розіп'ятого хлопчика" – нібито через обстріл з українського безпілотника на Донбасі загинула дитина. Росія навіть спробувала з його допомогою виключити Україну з Ради Європи. Але все, як завжди, виявилося брехнею, причому подвійною.

Що написали росЗМІ

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Більшість російських пропагандистських ЗМІ, а також пабліки "ДНР" у соцмережах в суботу почали дружно розганяти повідомлення про нібито атаку безпілотника ЗСУ по селищу Олександрівське в Донецькій області – "недалеко від міста Єнакієве" і загибель "дитини 2016 року народження".

Також повідомлялося про поранення жінки 1954 року народження, яка "вижила і була госпіталізована".

Причому називалася навіть конкретна 59-та бригада Збройних сил України, яка нібито "застосувала безпілотний літальний апарат, оснащений саморобним вибуховим пристроєм" – цитували російські ЗМІ "народну міліцію ДНР".

Збрехали двічі

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Черговий російський фейк очікувано виявився не просто брехнею, а фейком у квадраті.

1. Український безпілотник ніяк не міг долетіти до селища Олександрівське, в якому він нібито вчинив обстріл, тому що цей населений пункт розташований надто далеко від лінії розмежування (приблизно за 30 км), щоб туди міг долетіти дрон.

Причому російські пропагандисти, щоб заплутати читачів, у своїх матеріалах підкреслювали, що Олександрівське розташоване поблизу Донецька, хоча насправді воно розташоване за 130 км від цього міста. На думку телеграм-каналу "Злий одесит", мета була сплутати його з прифронтовим селищем Олександрівка, яке і справді знаходиться на лінії фронту.

2. Пабліки "ДНР", що також активно поширювали "новину", розтиражували фото нібито тієї самої загиблої дитини. Але, як виявилося, хлопчик на фото і справді загинув, але не 3 квітня 2021 року, а 2 липня 2014-го біля станції Кондрашевська-Нова Луганської області.

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Що відбулося насправді

У коментарях у соцмережах, як повідомляє офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, місцеві пишуть, що насправді ніякого обстрілу не було, а здетонував боєприпас.

Хто при цьому загинув, враховуючи вал брехні, достеменно невідомо. Цілком можливо, що історія з безпілотником була вигадана, щоб приховати власну провину в загибелі цивільних, звинувативши при цьому українських військових, що з радістю підхопила російська пропаганда.

До речі напередодні російські Telegram-канали поширювали фейки про нібито наступ ЗСУ під Луганськом.

Ми також повідомляли, що після опублікованих російськими та окупаційними пропагандистами фейків про нібито "наступ української армії на Донецьк" спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вимагав виключити Україну з Ради Європи, бездоказово заявивши, що в результаті удару з військового безпілотника ЗСУ "загинув п'ятирічний хлопчик".

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