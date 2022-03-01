Роскомнагляд погрожує заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну"

У РФ людям хочуть обмежити доступ до інформації

У Росії можуть заблокувати Вікіпедію/Фото: колаж: "Сьогодні"

Маразм у Росії міцнішає. Там погрожують заблокувати інтернет-енциклопедію "Вікіпедію". Все це через матеріал "Вторгнення Росії в Україну (2022)".

Про це повідомили на Twitter-сторінці "Вікіпедії".

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Деталі

"Роскомнагляд надіслав повідомлення від Генпрокуратури із загрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)", — йдеться у повідомленні.

Одразу після цього на сторінці енциклопедії у Twitter з'явилася інформація про те, що робити, якщо Вікіпедія заблокована.

Санкції проти Центробанку РФ

Раніше про введення санкцій проти Центробанку РФ заявили у Великій Британії та інших країнах "Великої сімки".

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Уряд Великої Британії заявив, що обіцяє негайно заборонити всім юридичним та фізичним особам фінансові транзакції з Центробанком, а також Фондом національного добробуту та Мінфіном РФ.

Це не дозволить Центробанку підтримувати власними коштами рубль, що падає, оскільки понад 600 млрд дол. резервів стануть недоступні РФ.

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