Росія цинічно звинуватила Україну в ескалації обстановки на Донбасі

МЗС РФ каже, що Україна стягує до лінії зіткнення на Донбасі нові сили та озброєння

У Москві вважають, що в ескалація напруженості на Донбасі та на російсько-українському кордоні нібито викликана діями Києва та ряду західних країн.

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Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

У зовнішньополітичному відомстві РФ запевняють, що як привід було обрано загострення ситуація на сході України, яку нібито провокує влада у Києві, а також планові заходи ВС РФ з бойової підготовки, які регулярно проводяться на території Росії в цей час і не перевищують масштабів минулих років.

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За словами Захарової, подібна політика Києва нібито покликана створити необхідний інформаційний фон і відвернути увагу від власних військових приготувань на Донбасі і якогось українського саботажу виконання Мінських угод, а також "нарощування військової активності країн НАТО" на території України.

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МЗС РФ також звинуватив Україну у стягуванні до лінії зіткнення на Донбасі нових сил і озброєнь та начебто порушенні режиму припинення вогню.

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Нагадаємо, за останні два тижні саме Росія стягнула до кордону України максимальні за шість років сили.

Сайт "Сьогодні" назвав чотири версії, навіщо Росія знову брязкає зброєю на кордоні з Україною.

Також повідомлялося, що на кордоні з Україною помітили багато ударних вертольотів РФ.

Відео: Сьогодні

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