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Росія дасть жорстку відповідь: Лавров пригрозив Німеччині

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 січня, 19:54
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Глава МЗС зазначив, що Росія буде змушена вживати зустрічних заходів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія, якщо це буде необхідно, готова вжити заходів стосовно працюючих у країні журналістів із Німеччини.

Про це на пресконференції у Москві заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Guildhall.

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"Ми не хочемо створювати будь-які перешкоди на шляху здійснення професійної діяльності німецьких журналістів у Російській Федерації, але ми, якщо буде потрібно, будемо просто змушені, як би нам не хотілося цього уникнути, вживати зустрічні дії", – сказав він.

Що сталося

Новий німецькомовний телеканал RT DE зняли з мовлення у Європі. Як зазначається, це рішення буде оскаржено у судовому порядку.

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"Сьогодні німецький медіарегулятор MABB змусив європейського оператора супутникового зв'язку Eutelsat 9В зняти зі своєї платформи наш новий німецькомовний телеканал RT DE, який веде мовлення зі студій у Москві", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі RT.

На думку RT, "дії німецького медіарегулятора неправомірні і порушують Європейську конвенцію про транскордонне телебачення (ECTT), положень якої він повинен неухильно дотримуватися".

Джерело фото – rbc.ua

Що кажуть у Німеччині

Як повідомляє DPA, посилаючись на голову німецького медіаагентства "Берлін-Бранденбург" Єву Флеккен, у Німеччині проходить розслідування стосовно російської мережі RT нібито через відсутність ліцензії на телерадіомовлення у ФРН. Флеккен повідомила, що власники каналу мають час до кінця року, щоб заявити про свою позицію.

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Також раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США повинні перестати "опікати" Україну, інакше це виллється у серйозний конфлікт.

"Вважаємо, що, насамперед, необхідно знизити градус конфронтації, спричинений тим, як американські колеги опікуються своїми українськими протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", – сказав він.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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