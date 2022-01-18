Росія дасть жорстку відповідь: Лавров пригрозив Німеччині

Глава МЗС зазначив, що Росія буде змушена вживати зустрічних заходів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія, якщо це буде необхідно, готова вжити заходів стосовно працюючих у країні журналістів із Німеччини.

Про це на пресконференції у Москві заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Guildhall.

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"Ми не хочемо створювати будь-які перешкоди на шляху здійснення професійної діяльності німецьких журналістів у Російській Федерації, але ми, якщо буде потрібно, будемо просто змушені, як би нам не хотілося цього уникнути, вживати зустрічні дії", – сказав він.

Що сталося

Новий німецькомовний телеканал RT DE зняли з мовлення у Європі. Як зазначається, це рішення буде оскаржено у судовому порядку.

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"Сьогодні німецький медіарегулятор MABB змусив європейського оператора супутникового зв'язку Eutelsat 9В зняти зі своєї платформи наш новий німецькомовний телеканал RT DE, який веде мовлення зі студій у Москві", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі RT.

На думку RT, "дії німецького медіарегулятора неправомірні і порушують Європейську конвенцію про транскордонне телебачення (ECTT), положень якої він повинен неухильно дотримуватися".

Джерело фото – rbc.ua

Що кажуть у Німеччині

Як повідомляє DPA, посилаючись на голову німецького медіаагентства "Берлін-Бранденбург" Єву Флеккен, у Німеччині проходить розслідування стосовно російської мережі RT нібито через відсутність ліцензії на телерадіомовлення у ФРН. Флеккен повідомила, що власники каналу мають час до кінця року, щоб заявити про свою позицію.

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Також раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США повинні перестати "опікати" Україну, інакше це виллється у серйозний конфлікт.

"Вважаємо, що, насамперед, необхідно знизити градус конфронтації, спричинений тим, як американські колеги опікуються своїми українськими протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", – сказав він.