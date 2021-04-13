Росія жене на кордон України нові танки, БМП і самохідки: опубліковано відео

Перекидання бойової техніки фіксується у Воронезькій області, Ростові-на-Дону і на Кубані

У Мережі продовжують з'являтися дедалі нові відеосвідоцтва перекидання російськими військовими бойової техніки до кордонів України і на тимчасово окуповані території Криму та Донбасу.

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Їх на своїй сторінці в Twitter викладає проукраїнський блогер @GirkinGirkin.

На опублікованих відео можна побачити російські зенітні установки Тор-М1-2У, танки Т-80БВМ з динамічної бронею, бойові машини десанту БМД-4, 152мм самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С", БМП-3, броньовану спецтехніку на шасі танків і інженерні машини розгородження, автозаправники, військові вантажівки та армійські позашляховики.

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Цікаво, що російські військові не дотримуються заходів секретності: техніка перевозиться посеред білого дня, вона не накрита брезентом. Але при цьому на одній частині техніки тактичні знаки зафарбовані, на інший – вони присутні і вказують на приналежність до гвардійських частин.

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Як випливає з опису, ролики знято сьогодні, 13 квітня, у Воронезькій області, в Ростові-на-Дону, Краснодарському краї. При цьому відео записано з близької відстані і супроводжується пафосною музикою часів Радянського Союзу.

Нагадаємо, РФ стягнула до кордону України 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів "Іскандер".

Останні тижні з перших шпальт українських і світових ЗМІ не сходить тема загострення на Донбасі. Де зараз дислокуються військові РФ і чи дійсно цих сил досить для повномасштабного вторгнення в нашу країну – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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