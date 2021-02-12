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Росія готова до розриву з ЄС: Лавров зробив гучну заяву

12 лютого, 10:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росіяни не хочуть ізолюватися від усього світу, але не виключають такого варіанту

Нещодавно росіяни погрожували виходом з ПАРЄ, а тепер Москва навіть готова до розриву відносин з Європейським Союзом, якщо будуть введені нові санкції.

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Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Пропагандист Володимир Соловйов запитав його, чи йде Росія до розриву з Євросоюзом, на що голова МЗС РФ відповів: "Виходимо з того, що ми готові".

"У разі, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось галузях накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, у тому числі в найчутливіших сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру – готуйся до війни", – сказав Лавров.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після візиту до Москви виступив з жорсткою заявою щодо Росії. Він закликав ввести проти неї нові санкції.

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Також ми писали, що Литва, Латвія, Естонія і Польща готують санкції проти Росії через переслідування опозиціонера Олексія Навального. До списку санкцій потраплять причетні до затримання і арешту політика. Раніше ідею про такі жорсткі заходи озвучували і на рівні всього Євросоюзу.

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Росія ЄС санкції Сергій Лавров

Джерело: Сьогодні

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