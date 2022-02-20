Росія та Білорусь подовжують військові навчання біля кордонів України

Військові навчання "Союзна рішучість 2022", що відбуваються на території Білорусі спільно з військами РФ, будуть продовжені. Про це йдеться у заяві Міноборони Білорусі.
"Учення мали закінчитися 20 лютого, але було вирішено їх продовжити "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі", — йдеться у заяві міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна.
"Прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", — повідомляється в Міноборони РБ.
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При цьому термін продовження не названо.
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