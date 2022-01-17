Лукашенко та Путін збирають армію поблизу України, війська РФ вже у Білорусі

Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість – 2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже прибувають до Білорусі у рамках перевірки сил реагування.
"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (країни Балтії та Польща – ред.) та півдня (Україна – ред.)", – заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко, якого цитує БелТА.
За словами Лукашенка, спільні навчання військ РФ та Білорусі відбудуться у лютому, також він зазначив, що Польща просить НАТО розгорнути поблизу Білорусі багатоешелоновану систему тилового та технічного забезпечення, повідомляє телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
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У Міноборони Білорусі зазначили, що "генеральні штаби ЗС двох країн розпочали планування спільної перевірки сил реагування Союзної держави". Основною метою перевірки стане оцінка готовності військової складової виконати завдання щодо нейтралізації загроз на кордонах Союзної держави.
У відомстві заявили, що планують відпрацювати питання перегрупування на великі відстані для оперативного створення угруповань військ (сил), а також виконати під керівництвом командувачів об'єднаннями низку навчально-бойових завдань щодо:
- прикриття державного кордону на суші та в повітряному просторі;
- ведення боротьби з силами спеціальних операцій та незаконними збройними формуваннями;
- оборони та утримання займаних рубежів;
- розгрому противника.
Військова загроза біля кордонів України
- Нагадаємо, у вересні Росія та Білорусь провели біля кордонів України масштабні військові навчання "Захід-2021", у яких взяли участь десятки тисяч військових.
- Президент Володимир Зеленський оцінював ймовірність нападу Росії на Україну під час навчань "Захід-2021" як особливо високу.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Раніше повідомлялося, що найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.