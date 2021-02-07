Путін нарощує вплив у світі за допомогою вакцини "Супутник V" – Bloomberg

У самій Росії інтерес до вакцини залишається доволі млявим

Президент РФ Володимир Путін готується діставати політичну вигоду від поставок в інші країни вакцини "Супутник V".

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Про це повідомляє Вloomberg.

Заповітний ринок – Євросоюз

Угорщина, яка входить до складу ЄС, уже дозволила застосування російської вакцини й підписала угоду на поставку двох мільйонів доз.

"Можна вибирати між східними й західними вакцинами лише в тому разі, якщо їх у вас достатньо", – заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Росія націлюється на заповітний ринок ЄС, де не вистачає вакцин.

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Благодатна територія для впливу

Як сказала Оксана Антоненко, директор консалтингової компанії Control Risks, успіх "Супутника V" не змінить ворожого ставлення західних урядів до Путіна, однак він може посилити геополітичний вплив Росії в таких регіонах, як Латинська Америка.

Аргентина вже почала масову вакцинацію населення, отримавши понад півмільйона доз "Супутника V" до січня. Її приклад наслідували Нікарагуа, Парагвай і Венесуела. У Бразилії, найбільшому ринку цього регіону, 3 лютого оголосили про рішення спростити процедуру реєстрації вакцини, не чекаючи закінчення клінічних випробувань третьої фази.

І навіть Туреччина

На цьому тижні стало відомо, що близький соратник президента Реджепа Тайїпа Ердогана підписав угоду на виробництво "Супутника V" у Туреччині. Хоча раніше ця країна уклала угоди на придбання 50 мільйонів доз вакцини китайської компанії Sinovac Biotech і 4,5 мільйона доз вакцини компаній Pfizer / BioNTech.

Іран та ОАЕ

Ірану, який цього тижня отримав першу партію з обіцяних двох мільйонів доз, Росія пропонує більш прийнятну в політичному сенсі альтернативу, ніж західні постачальники.

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РФ також поступово виходить на ринки таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, хоча вони традиційно були близькі з США.

Африка

Гвінея стала першою африканською країною, що почала вакцинувати людей "Супутником V" іще у грудні. На відміну від вакцини Pfizer/BioNTech, "Супутник V" можна зберігати у звичайному медичному холодильнику, що полегшує процес транспортування російської вакцини в бідніші та спекотніші країни.

Китай

Китай, чиї вакцини мають ефективність приблизно 50%, як у випадку з вакциною Sinovac Biotech, зберігає лідерські позиції в Азії. Лише деякі держави там зробили вибір на користь "Супутника V", зокрема Філіппіни, які зараз ведуть переговори з Росією про покупку 25 мільйонів доз.

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Тепер китайські розробники, можливо, об'єднаються з Росією про проведення випробувань щодо комбінування доз "Супутника V" і вакцини компанії CanSino Biologics.

Німеччина

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у вівторок, 2 лютого, що Євросоюз може використовувати російську вакцину для захисту громадян, якщо Європейське агентство з лікарських засобів її схвалить.

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Як сказав головний редактор журналу The Lancet Річард Хортон, на отримання дозволу від європейського регулятора може знадобитися декілька місяців, тому що він вимагає від розробників докладні дані.

"Я насправді вважаю, що російська вакцина дістане схвалення, проте не швидко", – додав він.

Вакцина обіцяє Путіну добрі дивіденди

У п'ятницю, 5 лютого, з візитом до Москви прибув верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель. Хоча під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим висловив невдоволення щодо вироку, оголошеному опозиційному лідеру Олексію Навальному, він усе ж привітав Росію зі створенням вакцини "Супутник V".

"Це добра новина для всього людства. Це означає, що у нас буде більше інструментів для боротьби з пандемією", – заявив він.

А що ж самі росіяни?

Росія, яка пообіцяла безплатно вакцинувати 146 мільйонів своїх громадян, почала виробництво "Супутника V" минулого року, і наразі препарат випускають у декількох інших країнах, зокрема в Індії, Південній Кореї та Бразилії.

У самій же Росії, попри успіхи "Супутника V", інтерес до вакцини залишається доволі млявим, що пояснюється передусім недовірою росіян до влади.

Нагадаємо, днями російські вчені опублікували в авторитетному медичному журналі The Lancet проміжні результати дослідження про безпеку та ефективність вакцини "Супутник V".

Раніше Україна відмовилася закуповувати російську вакцину.

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