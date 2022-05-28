Росія не може виробляти ракети – невідомі скоїли крадіжку року

Зі складу стратегічного підприємства вкрали важливий елемент

Слідчий комітет Росії зайнятий важливою крадіжкою / Колаж "Сьогодні"

У Росії великий скандал – у дочірньої компанії "Тактичне ракетне озброєння" зі складу у підмосковному Корольові вкрали сім тонн титану. Ця сировина необхідна країні-агресору для виробництва зокрема й ракет "повітря-земля" та "повітря-повітря".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо

Повідомляється, що сім тонн титану, які оцінюються у 18 мільйонів рублів (270 тисяч доларів США), вивезли з підприємства у невідомому напрямку. Це зробили після пред'явлення підроблених документів.

Наразі розпочато розслідування, в рамках якого правоохоронні органи Росії намагаються встановити, чому охорона не побачила у поданих документах на вивіз елементи підробки.

Зазначається, що вкрадений титан є чи не найважливішим металом в авіабудуванні, космосі та при виробництві будь-яких апаратів, які відриваються від землі.

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"Виходить, на склад фактично підведення Міноборони, який виробляє зовсім не іграшкових солдатиків, може зайти будь-хто і витягти будь-що? А ми ще дивуємось, чому у відомства Сергія Шойгу матеріальна база застаріла. Нову, схоже, розтягують раніше, ніж встигають зібрати. З такою охороною", – коментують російські журналісти-пропагандисти.

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