Росія не може виробляти ракети – невідомі скоїли крадіжку року

У Росії великий скандал – у дочірньої компанії "Тактичне ракетне озброєння" зі складу у підмосковному Корольові вкрали сім тонн титану. Ця сировина необхідна країні-агресору для виробництва зокрема й ракет "повітря-земля" та "повітря-повітря".
Про це пишуть російські ЗМІ.
Що відомо
Повідомляється, що сім тонн титану, які оцінюються у 18 мільйонів рублів (270 тисяч доларів США), вивезли з підприємства у невідомому напрямку. Це зробили після пред'явлення підроблених документів.
Наразі розпочато розслідування, в рамках якого правоохоронні органи Росії намагаються встановити, чому охорона не побачила у поданих документах на вивіз елементи підробки.
Зазначається, що вкрадений титан є чи не найважливішим металом в авіабудуванні, космосі та при виробництві будь-яких апаратів, які відриваються від землі.
"Виходить, на склад фактично підведення Міноборони, який виробляє зовсім не іграшкових солдатиків, може зайти будь-хто і витягти будь-що? А ми ще дивуємось, чому у відомства Сергія Шойгу матеріальна база застаріла. Нову, схоже, розтягують раніше, ніж встигають зібрати. З такою охороною", – коментують російські журналісти-пропагандисти.
Війна в Україні
- Поки що у Росії ще залишаються запаси, щоб завдавати ракетних ударів по наших мирних громадянах.
- 28 травня російські окупанти завдали удару по підприємству "Артемсіль", яке розташоване в Соледарі. Внаслідок атаки було зруйновано будівлю заводу, який зупинив роботу понад місяць тому через повномасштабну війну.
- Загалом у суботу, 28 травня армія Володимира Путіна завдавала ракетних ударів по Сумській області та Сєвєродонецьку, де вже почалися вуличні бої.
- 26 травня російські окупанти продовжували знищувати населення України, зокрема дітей. Вони завдали ракетного удару по житлових кварталах Харкова, внаслідок чого загинуло немовля та ще 8 людей.