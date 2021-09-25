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Росія не відводить війська після навчань з Білоруссю. Що кажуть в ЗСУ?

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
25 вересня, 17:16
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Навчання "Захід-2021" закінчилися ще 16 вересня
Війська РФ не поспішають повертатися на місце постійної дисклокації після навчань "Захід-2021"/Фото: Колаж: Сьогодні
Війська РФ не поспішають повертатися на місце постійної дисклокації після навчань "Захід-2021"/Фото: Колаж: Сьогодні

Командування Збройних сил України не фіксує масового повернення російських військ до місць постійної дислокації після навчань з Білоруссю "Захід-2021", в яких взяли участь 200 тисяч солдатівРФ.

Про це "Радіо Свобода" заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

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Він розповів, що попри те, що спільні навчання Росії і Білорусі закінчилися ще 16 вересня, війська РФ не поспішають повертатися на місце своєї постійної дислокації.

Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття ("Заходу-2021". – Ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації, — зазначив Залужний.

Він підкреслив, що ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії. Кожна така група налічує близько тисячі осіб.

Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону, — додав він.

Крім цього, Залужний сказав, що є військові, які поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Держдуми, тому деякі переміщення фіксуються, "але розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо".

Що відомо про навчання "Захід-2021"

  • Військові навчання Росії і Білорусі тривали з 9 по 16 вересня.
  • У них взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців і інша техніка на декількох об'єктах в Росії і Білорусі.
  • У НАТО зазначили, що стежить за навчаннями, які викликали занепокоєння в сусідніх країнах-членах Альянсу і в Україні.
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Раніше ми повідомляли, що на Донбасі різко активізувалися бойовики. ЗСУ відповіли на обстріл російських найманців.

Також інформували, що бойовики на Донбасі ігнорують оголошене перемир'я і продовжують стріляти. Нещодавно вони п'ять разів порушили режим припинення вогню.

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