Росія оголошує війну Twitter: через місяць соцмережу відключать

Після уповільнення швидкості мережі мікроблогів Twitter в Росії на території країни взагалі можуть відключити доступ до цього популярного ресурсу.

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Про це, як повідомляють російські ЗМІ, заявив 16 березня заступник голови головного медіарегулятора РФ Роскомнагляд Вадим Суботін

Тепер в Роскомнагляді допускають повне відключення популярної в усьому світі соцмережі протягом місяця.

"Технічні можливості є", – попередив Суботін.

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Однак поки що регулятор не отримав жодної реакції від Twitter.

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"Поки нічого не було. Ми бачили і чули виключно публічну заяву, в якій вони сказали, що погано обмежувати громадську дискусію", – сказав Суботін.

Цікаво, що після цього вартість акцій Twitter на нью-йоркській фондовій біржі виросла на 2%. А з минулого тижня, коли трафік соцмережі в РФ штучно сповільнили, її акції подорожчали на 7%.

Раніше в Роскомнагляді нарахували 2862 матеріалів із забороненою інформацією, які в Twitter нібито не видалили з 2017 року. Через це компанію оштрафували на 100 тис. доларів.

Нагадаємо, що з 2018 по 2020 рік в Росії був заборонений месенджер Telegram через відмову надати ФСБ ключі шифрування до листування користувачів.

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