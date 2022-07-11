Росія зупиняє газопровід "Північний потік"

Постачати газ до Європи перестануть вже вранці 11 липня

РФ тимчасово зупиняє "Північний потік"/Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke, колаж: "Сьогодні"

Росія вирішила зупинити на декілька днів газопровід "Північний потік". Рішення прийнято для проведення планового обслуговування.

Про це повідомляє прокремлівський "ТАСС".

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Газопровід зупинять лише на 10 днів – до 21 липня. Таким чином, єдиним маршрутом постачання російського газу в країни Західної і Центральної Європи залишається ГТС України. У Газпромі повідомили, що Україна нібито підтверджує заявки в обсязі близько 40 млн куб.м на добу.

Раз на рік газопровід зупиняють для техобслуговування. Однак цього разу в Європейському Союзі побоюються, що РФ в цей раз зупинить постачання газу під виглядом ремонту.

Ще одна країна відмовиться від російського газу

Франція готується до припинення постачання російського газу. Про такий намір заявив 10 липня міністр фінансів країни Брюно Ле Мер.

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Він назвав це "найімовірнішим сценарієм".