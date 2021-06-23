Росія відкрила вогонь по британському есмінцю Defender у Чорному морі

Окупанти заявили, що корабель перетнув "кордон РФ" і застосували чотири осколково-фугасні авіабомби

Росія заявила, що британський есмінець Defender порушив "їхній" кордон біля мису Фіолент в окупованому Криму. РФ відкрила попереджувальну стрільбу по судну.

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Про це повідомляє "РІА Новини".

Російський бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання. Окупанти застосували чотири осколково-фугасні авіабомби. Після цього корабель покинув окуповані води.

Зазначається, нібито екіпаж есмінця попередили про застосування зброї в разі порушення "державного кордону РФ".

"На попередження не відреагував", – уточнили в Міноборони РФ.

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Мис Фіолент розміщується на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, у Балаклавському районі Севастополя.

Зазначимо, що РФ обстріляла есмінець, на якому Україна підписала меморандум про морське партнерство з Британією. Документ передбачає спільне проєктування і будування військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і спорудження двох баз ВМС України.