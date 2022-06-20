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Росія відкрито загрожує Литві через заборону транзиту вантажів

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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20 червня, 15:27
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У Москві назвали рішення Вільнюса провокаційним та ворожим
МЗС РФ заявило рішучий протест. Фото: колаж "Сьогодні"
МЗС РФ заявило рішучий протест. Фото: колаж "Сьогодні"

Тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене викликали до Міністерства закордонних справ Росії у зв'язку із забороною на залізничний транзит вантажів через територію Литви у Калінінградську область. Про це повідомила прес-служба МЗС РФ у понеділок, 20 червня.

"Голові дипмісії заявлено рішучий протест у зв'язку з введеним Вільнюсом без попереднього повідомлення російської сторони заборони на залізничний транзит великої номенклатури вантажів через територію Литви до області Калінінграда" , – йдеться у повідомленні.

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У Міністерстві закордонних справ вимагали "негайного скасування цих рестрикцій".

"Розцінюємо провокаційні заходи литовської сторони, що порушують міжнародно-правові зобов'язання Литви, насамперед Спільна заява Російської Федерації та Європейського союзу про транзит між Калінінградською областю та іншою територією Російської Федерації від 2002 року, як відкрито ворожі. Якщо найближчим часом вантажний тран та рештою території Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів " , – пригрозили у МЗС РФ.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Литовські залізниці із суботи, 18 червня, припинили транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією Росії.

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Під заборону ЄС потрапило майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

Оператор залізниць Литви LTG Cargo отримав роз'яснення Європейської комісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно має бути заборонено.

Попередньо заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між ексклавом та рештою Росії. Серед найпоширеніших вантажів:

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  • будматеріали;
  • цемент;
  • метали.

Щоб компенсувати відсутність комерційного залізничного сполучення, в РФ можуть зайнятися пошуком додаткових суден, які курсуватимуть між Усть-Лугою у Ленінградській області та портами Калінінградської області.

Також ми інформували, що після того, як Кремль розпочав кровопролитну війну в Україні, багато литовських компаній почали відмовлятися від імпорту російської нафти і природного газу . А 3 квітня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що Литва більше "не споживатиме ні кубометра токсичного російського газу".

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