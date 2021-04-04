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Росія перекидає до кордону з Україною артилерію: опубліковані відео

4 квітня, 00:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Номери на колоні військової техніки заклеєні

Перекидання Росією до кордону з Україною важкої військової техніки з прихованими номерами було зафіксоване на відео 1 і 2 квітня на трасі в районі Ростова-на-Дону.

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Про це повідомила група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

На обох відео видно вантажівки, які буксирують гаубиці "Мста-Б". Причому на першому відео оператор каже, що "номера регіону прикриті, а на другому чітко видно заклеєні на вантажівках синьою плівкою держномери – на них прихований код, що визначає приналежність до військового округу.

Розслідувачі встановили, що відео зняті на трасі М4, яка проходить північніше близько до кордону з Україною і колони рухаються на північ.

"Хоча ми не знаємо пункти їх призначення, варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах – цей код відноситься до Центрального військового округу, який взагалі не межує з Україною", – зазначається в матеріалі.

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Крім того, повідомляється, що вдалося виявити кілька нещодавніх фото- і відеоматеріалів, на яких знято пересування ешелонів з військовою технікою в Новосибірську, Тюмені і Красноуфімську (Свердловська область).

"Це дає змогу припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не тільки частини із Західного і Південного, що межують з нею, а й як мінімум із Центрального військового округу", – вважають розслідувачі.

Нагадаємо, 1 квітня головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупаційні війська завершили підготовку до наступу вглиб території України.

Ми також повідомляли, що НАТО стурбоване нарощуванням Росією своїх військ біля кордонів України і вважає, що саме Кремль несе відповідальність за ескалацію на Донбасі.

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Росія Донбас артилерія гаубиці кордон України
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