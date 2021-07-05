Росія перекидає у Чорне море додаткові кораблі з крилатими ракетами

Зараз крейсер і фрегат через чорноморські протоки Дарданелли і Босфор перебазовуються з Середземного моря у Севастополь

Фрегат "Адмірал Ессен". Фото: ПСП "Янтар"

Росія посилює свою військову присутність у Чорному морі через масштабні військові навчання Sea Breeze в Україні – з Середземного моря в окупований Крим йдуть два корабля.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Чорноморський флот РФ.

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Так, морське угруповання росіян у Чорному морі поповниться ракетним крейсером "Москва" і фрегатом "Адмірал Ессен" з крилатими ракетами "Калібр". Зараз вони повертаються з навчань з Середземного моря через чорноморські протоки Дарданелли і Босфор у Севастополь.

"Після прибуття у Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту", – повідомили у Чорноморському флоті.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 28 червня в Україні розпочалися навчання Sea Breeze-2021. Експерти прогнозують провокації з боку Росії, але командування українських і американських сил їх не боїться.

Тим часом росіяни готуються до провокацій у Чорному морі - занадто окупантів дратують українські навчання Sea Breeze-2021, в яких беруть участь майже три десятки країн НАТО. Російські військові біля окупованого Криму щодня проводять стрільби і патрулюють узбережжя.