Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовують

Дві європейські авіакомпанії не отримали дозвіл від російської влади про корекцію повітряного маршруту в обліт Білорусі

/ Фото: Flickr

Після того, як багато країн і авіакомпаній відмовилися здійснювати рейси через білоруський повітряний простір, Росія заборонила влітати в свій простір літакам, які облітають Білорусь.

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Наразі про це повідомили вже дві авіакомпанії. Одна з них – Austrian Airlines. Перевізник заявив, що рейс Відень – Москва був скоректований через рішення облетіти Білорусь, однак російська влада не надала дозвіл на такий маршрут.

"В результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви", – зазначили в авіакомпанії.

Водночас завтрашній рейс Відень – Москва поки що не був скасований.

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Також був скасований рейс з Парижа до Москви авіакомпанії Air France, яка теж не отримала від авіаційної влади РФ дозвіл на зміну повітряного коридору.

При цьому офіційно про заборону на прийом рейсів, які відмовилися летіти через Білорусь, в Федеральному агентстві повітряного транспорту РФ не повідомляли.

Нагадаємо, з 26 травня Україна теж заборонила авіасполучення з Білоруссю, а на кордоні перестали оформляти пасажирів, що прямують з або до цієї країни.

Також ми повідомляли, що Євросоюз заборонив влітати в свій повітряний простір білоруським авіаперевізникам. Передусім це стосується "Бєлавіа" – вчора перший літак компанії відмовилися впускати в польське небо.

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