Русский
$ 27,55
33,68
  1. Світові новини
  2. Росія

Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовують

27 травня, 16:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дві європейські авіакомпанії не отримали дозвіл від російської влади про корекцію повітряного маршруту в обліт Білорусі

/ Фото: Flickr

Після того, як багато країн і авіакомпаній відмовилися здійснювати рейси через білоруський повітряний простір, Росія заборонила влітати в свій простір літакам, які облітають Білорусь.

Реклама

Наразі про це повідомили вже дві авіакомпанії. Одна з них – Austrian Airlines. Перевізник заявив, що рейс Відень – Москва був скоректований через рішення облетіти Білорусь, однак російська влада не надала дозвіл на такий маршрут.

"В результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви", – зазначили в авіакомпанії.

Водночас завтрашній рейс Відень – Москва поки що не був скасований.

Реклама

Також був скасований рейс з Парижа до Москви авіакомпанії Air France, яка теж не отримала від авіаційної влади РФ дозвіл на зміну повітряного коридору.

В тренді
Про замінування літака Ryanair повідомили за півгодини до отримання "листа ХАМАС" – ЗМІ
Лист був відправлений через 27 хвилин після того, як літак увійшов в повітряний простір Білорусі. Фото: Lucas Davies / Unsplash Фото: Lucas Davies / Unsplash

При цьому офіційно про заборону на прийом рейсів, які відмовилися летіти через Білорусь, в Федеральному агентстві повітряного транспорту РФ не повідомляли.

Нагадаємо, з 26 травня Україна теж заборонила авіасполучення з Білоруссю, а на кордоні перестали оформляти пасажирів, що прямують з або до цієї країни.

Також ми повідомляли, що Євросоюз заборонив влітати в свій повітряний простір білоруським авіаперевізникам. Передусім це стосується "Бєлавіа" – вчора перший літак компанії відмовилися впускати в польське небо.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)Влада
Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруським
Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруськимХокей
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до "чорного списку"Влада
Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав Протасевича
Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав ПротасевичаВлада
Навіть у Путіна не стали захищати Лукашенка: Кремль про ситуацію з літаком
Навіть у Путіна не стали захищати Лукашенка: Кремль про ситуацію з літакомРосія
У Кремлі відповіли на санкції США через
У Кремлі відповіли на санкції США через "Північний потік – 2"Росія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти