Росія намагається налагодити контакти з адміністрацією Байдена

Кремль надіслав адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена запити на організацію перших контактів – хочуть обговорити космос, Арктику і боротьбу з коронавірусом і розраховують на "прагматичну співпрацю".
Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, передає російське РБК.
"Ті люди, які сьогодні з'явилися в Держдепі і в Білому домі, – ми вже направили до них запити, щоб організувати перші контакти і почати розбиратися, що ми можемо зробити разом", – повідомив посол.
Росія хоче співпрацювати з США зокрема за такими напрямками, як стратегічна стабільність, космос, Арктика, боротьба з пандемією коронавируса та ін. Також Кремль розраховує на "продовження діалогу" щодо Афганістану і Сирії.
При цьому російський посол не сумнівається, що Сполучені Штати будуть тиснути на Москву і впевнений, що послабити напруженість у відносинах не вдасться, "поки сторони не почнуть розмовляти".
Нагадаємо, 26 січня під час першої телефонної розмови президента США Джо Байдена з главою Росії Володимиром Путіним американський президент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України.
Ми також повідомляли, що команда президента США з національної безпеки може вивчити всі матеріали, пов'язані з переговорами Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним.
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