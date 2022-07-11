Росія намагається поповнити втрати військ, пропонуючи добровольцям величезні гроші. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Через втрати до армії РФ відчайдушно намагаються набрати новобранців. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють припинення постачання російського газу до Європи, атаки російських військових на мирних жителів України та контрнаступ ЗСУ на Півдні.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Москва повністю припинить постачання газу до Європи

Американська газета The Washington Post пише, що французький уряд готується до того, що Москва повністю припинить постачання газу в Європу. Такий сценарій найімовірніший внаслідок ескалації ворожнечі між Росією та Заходом через санкції та енергетику.

Відеоаналіз довів цілеспрямовані атаки російських військових на мирних жителів України

Видання The Wall Street Journal опублікувало докази цілеспрямованих атак російських військових на мирних жителів України. Хоча Москва це заперечує відеоаналіз WSJ показав, що російські сили бомбили будинки, школи та шляхи евакуації – незважаючи на відсутність чітких військових цілей.

Припинилося постачання російського газу до Європи через газопровід Nord Stream

Інформагентство Bloomberg пише постачання російського природного газу до Європи через газопровід Nord Stream припинилися через планове щорічне технічне обслуговування, і західні союзники побоюються, що Путін скористається цією можливістю, щоб назавжди припинити потік. Тим часом ризик рецесії в єврозоні зростає, оскільки ймовірність дефіциту природного газу збільшується, а інфляція залишається на рекордному рівні.

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ЗСУ готують контратаку на півдні України

Міжнародна агенція новин Reuters пише, що Україна готує контратаку на півдні та офіційно закликає мешканців окупованих територій евакуюватися. Україна втратила контроль над переважною частиною Чорноморського регіону Херсона, включаючи обласний центр столицю, у перші тижні після вторгнення Росії 24 лютого.

Росія намагається поповнити втрати військ, пропонуючи добровольцям величезні гроші

Газета The New York Times пише про спроби Росії відчайдушно набрати новобранців у рамках так званої "стелс-мобілізації". Росія намагається заповнити колосальні втрати військ після 4 місяців війни, заохочуючи про добровольців величезними грошовими виплатами.

Раніше ми писали, що українські захисники продовжують знищувати російських загарбників – минулої доби на півдні ЗСУ ліквідували 38 російських окупантів.

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Також ми інформували, що в Інституті вивчення війни повідомили про загрозливі плани РФ на Бахмут.