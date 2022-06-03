Росія шантажує світ голодом: яку умову висунула

Окупанти крадуть українське зерно та видають за своє

Глава МЗС РФ Марія Захарова. Фото: колаж "Сьогодні"

Представник МЗС Росії Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву. Вона висловилася про постачання зерна, яке було вкрадено окупантами РФ в Україні. За її словами, Росія готова постачати зерно "усім потребуючим країнам", але цьому перешкоджають санкції Заходу.

"Якщо Сполучені Штати та ЄС дійсно хочуть вирішити проблему світового голоду, про яку вони зараз стільки говорять, вони повинні скасувати відповідні рестрикції. І тоді всі, хто потребує, зможуть це зерно отримати. Ну, очевидно ж", – заявила Захарова.

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При цьому зерно в РФ називають "своїм".

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