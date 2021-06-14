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Росія слабша, ніж здається: Байден вказав на слабкість Путіна

14 червня 2021 8:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Байден вважає, що у РФ є проблеми з економікою, з COVID і не тільки з США і Європою у цілому, але і з Близьким Сходом

Володимир Путін і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Володимир Путін і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом". Він зазначив, що у таких країн є слабкі місця і Росія слабша, ніж хоче здаватися.

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Про це Байден заявив на прес-конференції, повідомляє Reuters.

Журналісти запитали у Байдена, чому Путін за весь час при владі не змінився, незважаючи на роки західних санкцій. На це президент США відповів жартома: "Він Володимир Путін".

"Немає гарантії, що я зможу змінити поведінку людини або країни. Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. І якщо я буду відповідати належним чином, що я і буду робити, це його не переконає, він продовжить у тому ж дусі", – сказав він про Путіна.

Також Байден зазначив, що РФ, економіка якої у 13 разів менша, ніж у США, – слабша країна, ніж це може здатися.

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"У Росії є свої власні дилеми, пов'язані зі своєю економікою, з COVID і не тільки з США і Європою в цілому, але і з Близьким Сходом", – сказав Байден.

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За його словами, Росія займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.

"Вона також відкусила деякі реальні проблеми, які їм важко пережувати", – сказав Байден.

Нагадаємо, у Кремлі зазначають, що останнім часом Байден пом'якшив риторику на адресу Росії. Путін пояснив, з чим це пов'язано.

Також ми писали, що президент США поспілкується з журналістами після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 16 червня.

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