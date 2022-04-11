Росія знову змінила свої цілі в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив з новою заявою

Сергій Лавров назвав нові цілі в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "спецоперація" в Україні покликана, щоб "покінчити з безоглядним розширенням та повним домінуванням США у світі".

Про це Лавров повідомив в ефірі телеканалу "Росія 24".

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За його словами, політика Євросоюзу під керівництвом США відображає "озлобленість, розлюченість, яка визначається не лише Україною, а те, що в Україні створили плацдарм для підпорядкування Росії".

"Всупереч заявам, що ми більше не противники. Наша спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню, повному домінуванню США у світі. Домінування, яке йде з порушеннями міжнародного права", – сказав Лавров.

Для прикладу порушень міжнародного права з боку США міністр навів дії Білого дому в Косово та Іраку.

Арестович: Путін хоче закінчити війну – є кілька ознак

Президент Росії Володимир Путін бажає завершити війну з Україною, але не хоче виглядати таким, що програв. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів Євгену Кисельову в ефірі марафону FREEDOM на YouTube-каналі Україна 24.

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За словами Арестовича, про бажання Путіна завершити війну свідчить низка ознак. Зокрема, заява його речника Дмитра Пєскова про те, що російські війська зазнають значних втрат і Росія сподівається на мирну угоду з Україною.

"Вони хочуть закінчити війну, тому що поєднання поразок на полі бою та санкцій, які ламають хребет їхньої економіки, ставить під питання соціально-політичне становище всередині самої Російської Федерації", – сказав радник голови Офісу президента.