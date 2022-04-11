Росія знову змінила свої цілі в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "спецоперація" в Україні покликана, щоб "покінчити з безоглядним розширенням та повним домінуванням США у світі".
Про це Лавров повідомив в ефірі телеканалу "Росія 24".
За його словами, політика Євросоюзу під керівництвом США відображає "озлобленість, розлюченість, яка визначається не лише Україною, а те, що в Україні створили плацдарм для підпорядкування Росії".
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"Всупереч заявам, що ми більше не противники. Наша спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню, повному домінуванню США у світі. Домінування, яке йде з порушеннями міжнародного права", – сказав Лавров.
Для прикладу порушень міжнародного права з боку США міністр навів дії Білого дому в Косово та Іраку.
Арестович: Путін хоче закінчити війну – є кілька ознак
Президент Росії Володимир Путін бажає завершити війну з Україною, але не хоче виглядати таким, що програв. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів Євгену Кисельову в ефірі марафону FREEDOM на YouTube-каналі Україна 24.
За словами Арестовича, про бажання Путіна завершити війну свідчить низка ознак. Зокрема, заява його речника Дмитра Пєскова про те, що російські війська зазнають значних втрат і Росія сподівається на мирну угоду з Україною.
"Вони хочуть закінчити війну, тому що поєднання поразок на полі бою та санкцій, які ламають хребет їхньої економіки, ставить під питання соціально-політичне становище всередині самої Російської Федерації", – сказав радник голови Офісу президента.
За його словами, Росія прагне мирної угоди навіть більше, ніж Україна, і спробує завершити війну до того, як ЗСУ отримають від Заходу важке озброєння, яке дозволить нашим бійцям перейти в активний наступ.
"Коли 4 березня Рада Федерації не оголосила загальну мобілізацію, стало зрозуміло, що вони програли. Вони це зрозуміли. А коли оголосили, що не хотіли штурмувати Київ, а лише відволікали наші сили, стало зрозуміло, що вони програли на шести оперативних напрямках", – додав Арестович.
Радник голови Офісу Зеленського впевнений, що зараз головне завдання Кремля – зробити так, щоб Путін приїхав на зустріч з Зеленським хоч з якоюсь силовою позицією.
"Вони хочуть прийти на переговори з якимось більш укріпленими позиціями, ніж зараз, коли вони не досягли жодної оперативної мети з тих, які вони ставили на війні. Путіну треба хоч щось взяти. Маріуполь чи зону ООС. Він не може собі дозволити приїхати на переговори, тотально програвши. Він приїде торгуватися про умови свого програшу", – каже Арестович.
На його думку, у разі, якщо переговори не будуть успішними для Росії, у Кремлі однаково говоритимуть, що всі цілі "спецоперації" досягнуті.
"Заявлятимуть, що Україна не йде в НАТО. Не важливо, що НАТО нас не бере, вони піднесуть, начебто вони цього досягли. Розповідатимуть, що вони нас демілітаризували – розбили всі військові аеродроми, завдали втрат націоналістичним батальйонам, знищили всю авіацію. Вони ж це вже заявляють. Те, що вона їх щодня бомбить – це інша справа", – підсумував Арестович.