Росія знову загострює ситуацію? Шойгу заявив про перекидання військ до кордону

Нещодавно Росія бряцала зброєю поблизу України, тепер кидає сили на інший напрямок

/ Фото: Минобороны РФ

Росія має намір в цьому році в Західному військовому окрузі створити близько 20 з'єднань і військових частин через "зростання загрози" з боку НАТО. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає Фонтанка.

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За його словами, за останні сім років активність стратегічної авіації США в Європі зросла в 14 разів. Також збільшується присутність бойових кораблів з крилатими ракетами, зростає число їх навчань.

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки у світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року у Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин", – сказав Шойгу.

Міністр зазначив, що США і НАТО продовжують розширювати масштаби оперативної і бойової підготовки поблизу кордонів Росії, пише Інтерфакс.

"За останні роки у півтора рази збільшилася кількість навчань. Зараз проводяться найбільші за останні 30 років навчання Defender Europe-2021, в яких беруть участь до 40 тисяч військовослужбовців. Їх головна мета – відпрацювати перекидання повноцінної дивізії з США в Європу", – уточнив глава Міноборони РФ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Шойгу наказав армії бути напоготові через активність НАТО на південних кордонах Росії.