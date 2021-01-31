Росія знову виходить на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео)

Сьогодні, 31 січня, в Росії проходять масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого було заарештовано в аеропорту після прильоту з Німеччині, де він лікувався.

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Це вже другі вихідні, на яких росіяни виходять на акції за Навального. Протести, що пройшли 23 січня, закінчилися масовими затриманнями і побиттям протестувальників.

"Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги в підтримку Навального в Росії:

8:30. На акціях протесту по всій Росії вже затримали 145 людей.

8:01. В Іркутську на протести на головну площу перед будівлею обласного уряду вийшло багато людей.

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В Хабаровську вийшли, за даними місцевого УВС, 60 людей, 13 затримано. Акція на центральній площі вже завершилася.

У Владивостоці на центральній площі міста збираються люди, однак на підходах чергують поліцейські і по одному затримують тих, хто приходить на акцію, повідомляє місцевий штаб Навального. Затриманих садять в автобуси.

Хода на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів почалася і в Новосибірську. Акція почалася спонтанно.

У Південно-Сахалінську на протест вийшли близько п'ятдесяти людей.

В Якутську, незважаючи на мороз 43 градуси, люди вийшли на протести.

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