Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Росія

Росія знову виходить на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео)

31 січня, 09:53

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк

Перші акції почалися на Далекому Сході

Сьогодні, 31 січня, в Росії проходять масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого було заарештовано в аеропорту після прильоту з Німеччині, де він лікувався.

Реклама

Це вже другі вихідні, на яких росіяни виходять на акції за Навального. Протести, що пройшли 23 січня, закінчилися масовими затриманнями і побиттям протестувальників.

"Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги в підтримку Навального в Росії:

8:30. На акціях протесту по всій Росії вже затримали 145 людей.

8:01. В Іркутську на протести на головну площу перед будівлею обласного уряду вийшло багато людей.

Реклама

В Хабаровську вийшли, за даними місцевого УВС, 60 людей, 13 затримано. Акція на центральній площі вже завершилася.

В тренді
Ротенберг зізнався, що він Путін: в Мережі жартують про "нового власника" палацу

У Владивостоці на центральній площі міста збираються люди, однак на підходах чергують поліцейські і по одному затримують тих, хто приходить на акцію, повідомляє місцевий штаб Навального. Затриманих садять в автобуси.

Хода на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів почалася і в Новосибірську. Акція почалася спонтанно.

У Південно-Сахалінську на протест вийшли близько п'ятдесяти людей.

В Якутську, незважаючи на мороз 43 градуси, люди вийшли на протести.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія протести мітинг Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна
"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінкуРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти