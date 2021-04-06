Росія зібрала біля кордонів України максимальні за шість років сили – The Insider

Попри запевняння Кремля про те, що скупчення ВС РФ біля кордону з Україною "нікого не повинно турбувати", перекидання і зосередження російських військ біля наших рубежів стали максимальним за останні шість років.

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Про це з посиланням на аналітиків Conflict Intelligence Team повідомляє The Insider.

Як встановили розслідувачі, до кордону в останні тижні переміщаються мотострілкові, артилерійські, десантні і танкові частини. Деякі пункти призначення – це Крим і околиці Воронежа.

У числі перекинутих частин – 76-та дивізія ВДВ із Пскова, яка вже зазнала втрат на Донбасі 2014 року, а також 74-та мотострілецька бригада з Кемерово. Як пише CIT, такі масштабні перекидання сил з віддалених регіонів не можна пояснити локальними навчаннями, як це робить російська влада, – тільки стратегічними. При цьому наступні стратегічні маневри "Захід-2021" повинні початися у вересні, тобто тільки через п'ять місяців.

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У CIT зазначають, що даних з відкритих джерел для оцінки загальної кількості перекинутих до кордонів України сил поки недостатньо, і розраховують, що дати оцінку можна буде після того, як стануть відомі кінцеві пункти прибуття техніки.

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"Однак уже зараз можна казати, що подібної концентрації військ ми не бачили з часів гарячої фази війни в Україні в 2014-2015 роках", – роблять висновок розслідувачі.

При цьому в CIT підкреслюють, що поки не бачать ознак того, що російські війська готуються безпосередньо до вторгнення в Україну. На думку розслідувачів, своїми діями Москва планує лише "залякати українське керівництво, а також перевірити на міцність нову американську адміністрацію".

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" назвав чотири версії, навіщо Росія знову брязкає зброєю на кордоні з Україною.

Також повідомлялося, що на кордоні з Україною помітили багато ударних вертольотів РФ.

Відео: Сьогодні

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