Росія стягує "Іскандери" до кордону з Україною

Росія стягує як мінімум 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів "Іскандер" до кордонів з Україною.

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Про це повідомляє британське агентство Janes, передає "РБК".

У передислокації беруть участь війська Центрального військового округу. До кордону рухаються танки, бойові машини піхоти (БМП), а також системи залпового вогню "Ураган".

За даними агенції, в Воронезьку область також прибули кілька "Іскандерів". Вони, ймовірно, належать 119-й ракетній бригаді, що дислокується в Свердловській області.

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Janes також повідомляє, що на південь від Воронежа створений полігон, обладнаний комплексами телекомунікації і польовим госпіталем. У Краснодарському краї та окупованому Криму спостерігається аналогічне нарощування військ і техніки, включаючи БМП і самохідні міномети "Тюльпан".

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"Іскандер" – це оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК), призначений для ураження цілей (дальність до 500 км) балістичними ракетами з ядерною та неядерною боєголовкою. США і НАТО оцінюють цей комплекс як найнебезпечніший з усіх, що стоять на озброєнні Росії.

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